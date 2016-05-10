برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>التعامل مع الأمور كلها بنفس السلاسة التى تتعامل بها فى حياتك العادية هى سر محبة الزملاء لك، نقاء القلب والقدرة لعى التعاون مع جميع الأشخاص بنفس الطريقة يجعلوك فى مقدمة الشخصيات التى تحظى بثقة الجميع، تحتاج فقط إلى مزيد من التركيز فى تنفيذ أفكارك بعيداً عن الانخراط فى مشكلات الآخرين، تستحق التقدير من الجميع. على الصعيد العاطفي:

>الحاجة إلى التعبير عن المشاعر حالياً أقوى من التفكير فى شكل هذه المشاعر، أنت من الشخصيات التى تتمتع بالحس الرومانسى لكن الخجل والشعور بالارتباك هم العائق الأكبر فى حياتك، الحبيب ينتظر منك ما يطمئن قلبه حتى يأخذ خطوات إلى الأمام، وأنت تنتظر أن تأتى البداية منه، لا تفكر فى رد الفعل، وحاول ان تضع تركيزك فى كيف تصنع رد الفعل. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>الهدوء الخارجى الذى يظهر على وجهك، لا يعنى هدوء الخزء الداخلى فى شخصيتك، فأنت تحتاج إلى الإقلاع عن عدد من العادات السيئة مثل التدخين والسهر و تناول الكافيين بجرعات كبيرة من خلال تناول القهوة، احصل على ساعات كافية من النوم حتى تتخلص من الارهاق الداخلى والخارجى. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يستعد لحالة من المصارحة العاطفية التى ينتظرها منذ فترة كبيرة، ويتعامل مع الأمور العملية بروح من المرونة و التضحية التى تجعله محط إعجاب الجميع، الصفات الطيبة تطغو على الجانب الاندفاعى الذى يظهر فى بعض المواقف.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365