حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2016/5/10

حظك اليوم لبرج السرطان:
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهنى:
>يعانى برج السرطان من بعض الأزمات والمشاكل على مستوى العمل فى هذه الفترة، وسيكون سبب معظمها الدخول فى حوارات جانبية مع زملاء العمل، الامر الذى قد يوقع بهم فى مشاكل مع زملائهم، لذلك يجب أن يبتعدوا ويكفوا عن هذه الثرثرة .
حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:
>الحب وحده سيكون أهم شيء بحياة هذا البرج، لذلك يجب ان يحافظوا عليه جيداً، ويشعروا أنه طوق النجاة، ولا مفر من الغرق فى حياتهم العملية إلا من خلاله.
حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:
>اتباع تعاليم الطبيب ستكون من اهم الأشياء والخطوات التى تساعدهم على تخطى مشاكل صحية كبرى.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>يعانى برج السرطان من بعض الأزمات والمشاكل على مستوى العمل فى هذه الفترة، وسيكون سبب معظمها الدخول فى حوارات جانبية مع زملاء العمل، الامر الذى قد يوقع بهم فى مشاكل مع زملائهم.