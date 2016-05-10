أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>الثقة الزائدة عن الحد ليست من الأشياء المحببة إلى الأشخاص الموجودين فى واقع العمل، تتعامل مع الأمور بشىء من التعالى بالرغم أن المشكلات العملية لا تحتاج إلى هذا التعامل الذى يتسبب فى تواجد انطباعات سيئة عنك لدى بعض الزملاء، تحتاج إلى إعادة تنسيق علاقاتك بالزملاء حتى تزيل مشاعر الغضب التى أثرتها بتصرفاتك الغريبة.

على الصعيد العاطفي:


>التردد هو شعار المرحلة الآن، تعرف جيداً أن الشخص الذى تحمل له مشاعر حب حقيقية يبادلك نفس الشعور لكنه يحتاج إلى معرفة حقيقة مشاعرك بشكل واضح، الوقت مناسب لأخذ خطوات جادة، والفرص تتوالى الفترة القادمة حتى تستطيع البوح للحبيب بكل ما تحمله له، اغتنم الفرص واترك العنان لقلبك كى يحلق فى سماء الحب الصادق.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية خفيفة تواجهك فى الأيام المقبلة، والتدخين الذى يصل معك إلى حد الإدمان لابد ان تتخلص منه، المشكلات الصحية تتوالى لكنها لن تظهر مرة واحدة ستجد نفسك تدريجياً تغوص فى بحر من المشكلات دون ان تعرف السبب الحقيقى خلفها، تعامل مع الموضوع بحرص أكثر من ذلك حتى تتجنب ما تخشى حدوثه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة صعبة على الصعيد المهن ناتجة عن تعامله السىء مع الزملاء وتشبثه الدائم بالرأى فى الصح والخطأن وعن الحالة العاطفية الأمور فى طريقها إلى التحسن إن أقبلت على خطوات جادة توطد من شكل العلاقة وتعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى