برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الثقة الزائدة عن الحد ليست من الأشياء المحببة إلى الأشخاص الموجودين فى واقع العمل، تتعامل مع الأمور بشىء من التعالى بالرغم أن المشكلات العملية لا تحتاج إلى هذا التعامل الذى يتسبب فى تواجد انطباعات سيئة عنك لدى بعض الزملاء، تحتاج إلى إعادة تنسيق علاقاتك بالزملاء حتى تزيل مشاعر الغضب التى أثرتها بتصرفاتك الغريبة. على الصعيد العاطفي:

>التردد هو شعار المرحلة الآن، تعرف جيداً أن الشخص الذى تحمل له مشاعر حب حقيقية يبادلك نفس الشعور لكنه يحتاج إلى معرفة حقيقة مشاعرك بشكل واضح، الوقت مناسب لأخذ خطوات جادة، والفرص تتوالى الفترة القادمة حتى تستطيع البوح للحبيب بكل ما تحمله له، اغتنم الفرص واترك العنان لقلبك كى يحلق فى سماء الحب الصادق. برج القوس على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية خفيفة تواجهك فى الأيام المقبلة، والتدخين الذى يصل معك إلى حد الإدمان لابد ان تتخلص منه، المشكلات الصحية تتوالى لكنها لن تظهر مرة واحدة ستجد نفسك تدريجياً تغوص فى بحر من المشكلات دون ان تعرف السبب الحقيقى خلفها، تعامل مع الموضوع بحرص أكثر من ذلك حتى تتجنب ما تخشى حدوثه. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة صعبة على الصعيد المهن ناتجة عن تعامله السىء مع الزملاء وتشبثه الدائم بالرأى فى الصح والخطأن وعن الحالة العاطفية الأمور فى طريقها إلى التحسن إن أقبلت على خطوات جادة توطد من شكل العلاقة وتعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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