برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..>فرصة جديدة فى العمل ستكون متاحة أمامك الآن، ربما من الصعب عليك أن تختار فيما بين وضعك الحالى وعمل لم تعمل به، لذا عليك أن تستشير أسرتك وتستمع إليهم ومن هنا يمكن تحديد الخطوة التالية.

على الصعيد العاطفى ..

>مفاجأة كبيرة اليوم فى حياتك العاطفية، ستفاجئ برد فعل من الحبيب يكشف لك من خلاله على الحب الذى يكنه لك، كما أن هذا سيكون بداية مبشرة لحياة عاطفية أكثر اختلافاً مما كانت عليه فى الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد الصحى..

>صحتك جيدة إلى حد كبير، وتحديداً بعد أن قررت اتباع نظام غذائى صحى فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك احتمال لزيارة إلى طبيب الأسنان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى حياتك الخاصة، كما أن هناك تغييرات ستطول عملك.