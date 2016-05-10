أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016
برج الثور على الصعيد المهنى..
>فرصة جديدة فى العمل ستكون متاحة أمامك الآن، ربما من الصعب عليك أن تختار فيما بين وضعك الحالى وعمل لم تعمل به، لذا عليك أن تستشير أسرتك وتستمع إليهم ومن هنا يمكن تحديد الخطوة التالية.

على الصعيد العاطفى ..
>مفاجأة كبيرة اليوم فى حياتك العاطفية، ستفاجئ برد فعل من الحبيب يكشف لك من خلاله على الحب الذى يكنه لك، كما أن هذا سيكون بداية مبشرة لحياة عاطفية أكثر اختلافاً مما كانت عليه فى الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد الصحى..
>صحتك جيدة إلى حد كبير، وتحديداً بعد أن قررت اتباع نظام غذائى صحى فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك احتمال لزيارة إلى طبيب الأسنان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى حياتك الخاصة، كما أن هناك تغييرات ستطول عملك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى