برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..>تشعر اليوم ببعض القلق والتشتت، قد يكون لهذا تأثير بالسلب عليك فى العمل، لذا حاول أن تحصل اليوم على إجازة حتى تقدر على تجاوز هذه المشاعر والطاقة السلبية التى يكون لها تأثير سىء تحديداً على مستوى العمل.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>الحبيب يمر بأزمة نفسية بسبب بعض الضغوط العصبية التى يمر بها، يحتاج منك تقديم التعاطف له، ومحاولة تفهم ما يزعجه، ربما تشعر بالضيق قليلاً من هذه الحالة التى وصل إليها الحبيب إلا أنه عليك الوقوف إلى جواره.

على الصعيد الصحى..

>عليك أن تحذر من النظام الغذائى الذى تتبعه حالياً، لأن تناول الوجبات السريعة ودون حساب له تأثير سىئ عليك، لذا يجب أن تخضع إلى نظام غذائى صحى وستشعر بفارق كبير سواء على مستوى وزنك أو صحتك فى فترة قصيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>الخيارات كلها مفتوحة أمامك اليوم، لا تتسرع فى اتخاذ قرارات قد تكون لها تأثير سئ عليك، استمع إلى نصائح من حولك ولا تكابر، فعليك أن تعرف أن الوضع الحالى لك من الممكن أن يتحسن كثيراً ولكن بقليل من التفكير الصحيح.