برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير مما كنت تتخيل، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة ، وسيكون بمساندة بعض الزملاء القريبين، عليك أن تتقبل فكرة التغييرات التى تحدث حالياً ولا تعترض كثيراً حتى.

على الصعيد العاطفي:

>ربما تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة عنك، وستبدأ معه علاقة جديدة لا تخشى التغيير ولا تبتعد عن علاقة حب قد تكون صادقة وتؤدى إلى تغيير كبير فى حياتك بالكامل ،وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الفترة المقبلة ستكون سيئة جداً على مستوى الصحة، فمن الأفضل أن تراعى كل الضغوط التى تتعرض لها بأن تحصل على إجازة طويلة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، وسوف يتم التخلص من المشكلة الصحية بعد فترة قصيرة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الفترة ستنقلب الأوضاع، وستتراجع قليلاً فى عملك ، تعلم من دروس الماضى ولا تكرر نفس الأخطاء مره أخرى، يجب أن تفكر بحكمة وتستمع إلى صوت قلبك هذه الأيام فسوف يرشدك نحو الطريق الصحيح.