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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016
على الصعيد المهني:
>لمواليد برج العذراء اجتهد فى تقديم أفكار أو مشروعات جديدة فى مجال عملك حيث ينتظر منك مديرك ذلك لان ثقته فى تفكيرك ليس لها حدود عليك فقط أن تثق فيس قدراتك.

على الصعيد العاطفي:
>أنت شخص رومانسى لكنك بحاجة لشريك يفهمك و يقدر رومانسيتك لكى تعيش حياة عاطفية جيدة ، فمن المحتمل أن تقابل هذه الأيام الشخص الذى بحثت عنه طويلا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء ليست مستقرة فعليك بالمزيد من الراحة و الاسترخاء ، فأنت شخص تهمل حالتك الصحية كثيرا وهو ما سيعرضك لنتيجة سيئة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع العلماء لمواليد برج العذراء التميز الفترة المقبلة فى الصعيد المهنى لكن عليك بتخصيص وقت أطول فى التركيز على العمل ، فالتحديدات قادمة.

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مصر 365

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