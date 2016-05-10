برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:>حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا، أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة، لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.

على الصعيد العاطفي:

>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية،فمن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخرا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعانى من كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها تتسبب فى أرقك يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا ، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والإنجازات.