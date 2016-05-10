برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:إعلان - Ads إعلان - Ads
>تواجه بعض التوتر فى مجال عملك الفترة المقبلة ، فعليك ان تعمل بهدوء و حكمة و لا تتسرع فى اتخاذ قراراتك حتى لا تزيد حالة التوتر مع من حولك ، و ضعاف مجهودك لتتقدم بعض الخطوات للأمام.
على الصعيد العاطفى:
برج الجدى على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>تواجه بعض التوتر فى مجال عملك الفترة المقبلة ، فعليك ان تعمل بهدوء و حكمة و لا تتسرع فى اتخاذ قراراتك حتى لا تزيد حالة التوتر مع من حولك ، و ضعاف مجهودك لتتقدم بعض الخطوات للأمام.
على الصعيد العاطفى:
> حاول أن تكون رومانسيا حيث يعمل شريكك باستمرار على دعمك و تخطيك الكثير من الصعوبات التى تواجهك.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى فى تحسن و خاصة من الناحية الجسدية، لكن حاول أن تضع الشق الترفيهى فى أولوياتك لكى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج الجدى ستشهد الفترة المقبلة من حياتهم بعض التقلبات من الناحية المادية و ايضا مع افراد العائلة.