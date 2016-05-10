برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:>تواجه بعض التوتر فى مجال عملك الفترة المقبلة ، فعليك ان تعمل بهدوء و حكمة و لا تتسرع فى اتخاذ قراراتك حتى لا تزيد حالة التوتر مع من حولك ، و ضعاف مجهودك لتتقدم بعض الخطوات للأمام.

على الصعيد العاطفى:

> حاول أن تكون رومانسيا حيث يعمل شريكك باستمرار على دعمك و تخطيك الكثير من الصعوبات التى تواجهك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى فى تحسن و خاصة من الناحية الجسدية، لكن حاول أن تضع الشق الترفيهى فى أولوياتك لكى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج الجدى ستشهد الفترة المقبلة من حياتهم بعض التقلبات من الناحية المادية و ايضا مع افراد العائلة.