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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016
برج الأسد على الصعيد المهنى:
>يقف أمامك شخص يكرهك ويحاول إفقادك قوتك وطموحك فى العمل قدر اإمكان، لا تستجب له، وأحذر من التعرض للغدر.

على الصعيد العاطفي:
>يساعدك حبيبك على تخطى محنة كبيرة وتحقيق النجاح فى الحياة، كافئه على مساعدته لك، وانعش علاقاتكما برحلة بعيدة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>صحتك فى أفضل مستوياتها، واظب على ممارسة التمارين الرياضية، وقم باتباع نظام غذئى سليم لتحصل على قوام رياضى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات، وقد تتعرض للغدر من أحد خصومك فى هذا اليوم ممن يحاول قتل طموحك.

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مصر 365

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