برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:>يقف أمامك شخص يكرهك ويحاول إفقادك قوتك وطموحك فى العمل قدر اإمكان، لا تستجب له، وأحذر من التعرض للغدر.

على الصعيد العاطفي:

>يساعدك حبيبك على تخطى محنة كبيرة وتحقيق النجاح فى الحياة، كافئه على مساعدته لك، وانعش علاقاتكما برحلة بعيدة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>صحتك فى أفضل مستوياتها، واظب على ممارسة التمارين الرياضية، وقم باتباع نظام غذئى سليم لتحصل على قوام رياضى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات، وقد تتعرض للغدر من أحد خصومك فى هذا اليوم ممن يحاول قتل طموحك.