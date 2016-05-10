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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2016/5/10

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2016/5/10 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2016/5/10
لبرج الحوت:
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
>يعتبر من أكثر الأبراج التى تعرضت على صدمات كبيرة فى عملها الفترة السابقة، لكن لم يدوم هذا الأمر طويلاً وستكون الأمور على مايرام، وسيستعيدون مكانتهم فى العمل ، لذلك لا داعى للخوف أو التشاؤم بشأن المستقبل.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية ستكون من اكثر الأمور التى ستكون سبب للسعادة فى هذه الأيام لهذا البرج، لذلك يجب أن يتمتعون بكل لحظة بها، ويكتفون بالأوقات السعيدة دون أن يتركوا للحزن مساحة فى حياتهم.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:
>يجب أن يلتزموا بكافة التعليمات الطبية التى قالها لهم أطبائهم حتى لا يتعرضون إلى مشاكل كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يعتبر برج الحوت من أكثر الأبراج التى تعرضت على صدمات كبيرة فى عملها الفترة السابقة، لكن لم يدوم هذا الأمر طويلاً وستكون الأمور على مايرام، وسيستعيدون مكانتهم فى العمل.

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مصر 365

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