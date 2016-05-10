حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 10 مايو 2016

>حظك اليوم لبرج السرطان:>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهنى:>يعانى برج السرطان من بعض الأزمات والمشاكل على مستوى العمل فى هذه الفترة، وسيكون سبب معظمها الدخول فى حوارات جانبية مع زملاء العمل، الامر الذى قد يوقع بهم فى مشاكل مع زملائهم، لذلك يجب أن يبتعدوا ويكفوا عن هذه الثرثرة .

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

>الحب وحده سيكون أهم شيء بحياة هذا البرج، لذلك يجب ان يحافظوا عليه جيداً، ويشعروا أنه طوق النجاة، ولا مفر من الغرق فى حياتهم العملية إلا من خلاله.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:

>اتباع تعاليم الطبيب ستكون من اهم الأشياء والخطوات التى تساعدهم على تخطى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>يعانى برج السرطان من بعض الأزمات والمشاكل على مستوى العمل فى هذه الفترة، وسيكون سبب معظمها الدخول فى حوارات جانبية مع زملاء العمل، الامر الذى قد يوقع بهم فى مشاكل مع زملائهم.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..>فرصة جديدة فى العمل ستكون متاحة أمامك الآن، ربما من الصعب عليك أن تختار فيما بين وضعك الحالى وعمل لم تعمل به، لذا عليك أن تستشير أسرتك وتستمع إليهم ومن هنا يمكن تحديد الخطوة التالية.

على الصعيد العاطفى ..

>مفاجأة كبيرة اليوم فى حياتك العاطفية، ستفاجئ برد فعل من الحبيب يكشف لك من خلاله على الحب الذى يكنه لك، كما أن هذا سيكون بداية مبشرة لحياة عاطفية أكثر اختلافاً مما كانت عليه فى الفترة الماضية.

برج الثور على الصعيد الصحى..

>صحتك جيدة إلى حد كبير، وتحديداً بعد أن قررت اتباع نظام غذائى صحى فى الفترة الأخيرة، كما أن هناك احتمال لزيارة إلى طبيب الأسنان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى حياتك الخاصة، كما أن هناك تغييرات ستطول عملك.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>تواجه بعض التوتر فى مجال عملك الفترة المقبلة ، فعليك ان تعمل بهدوء و حكمة و لا تتسرع فى اتخاذ قراراتك حتى لا تزيد حالة التوتر مع من حولك ، و ضعاف مجهودك لتتقدم بعض الخطوات للأمام.

على الصعيد العاطفى:

> حاول أن تكون رومانسيا حيث يعمل شريكك باستمرار على دعمك و تخطيك الكثير من الصعوبات التى تواجهك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى فى تحسن و خاصة من الناحية الجسدية، لكن حاول أن تضع الشق الترفيهى فى أولوياتك لكى تصبح حالتك المزاجية فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج الجدى ستشهد الفترة المقبلة من حياتهم بعض التقلبات من الناحية المادية و ايضا مع افراد العائلة.

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير مما كنت تتخيل، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة ، وسيكون بمساندة بعض الزملاء القريبين، عليك أن تتقبل فكرة التغييرات التى تحدث حالياً ولا تعترض كثيراً حتى.

على الصعيد العاطفي:

>ربما تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة عنك، وستبدأ معه علاقة جديدة لا تخشى التغيير ولا تبتعد عن علاقة حب قد تكون صادقة وتؤدى إلى تغيير كبير فى حياتك بالكامل ،وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الفترة المقبلة ستكون سيئة جداً على مستوى الصحة، فمن الأفضل أن تراعى كل الضغوط التى تتعرض لها بأن تحصل على إجازة طويلة

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة، وسوف يتم التخلص من المشكلة الصحية بعد فترة قصيرة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الفترة ستنقلب الأوضاع، وستتراجع قليلاً فى عملك ، تعلم من دروس الماضى ولا تكرر نفس الأخطاء مره أخرى، يجب أن تفكر بحكمة وتستمع إلى صوت قلبك هذه الأيام فسوف يرشدك نحو الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2016/5/10

>حظك اليوم لبرج الحوت:>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:>يعتبر برج الحوت من أكثر الأبراج التى تعرضت على صدمات كبيرة فى عملها الفترة السابقة، لكن لم يدوم هذا الأمر طويلاً وستكون الأمور على مايرام، وسيستعيدون مكانتهم فى العمل ، لذلك لا داعى للخوف أو التشاؤم بشأن المستقبل.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>الحياة العاطفية ستكون من اكثر الأمور التى ستكون سبب للسعادة فى هذه الأيام لهذا البرج، لذلك يجب أن يتمتعون بكل لحظة بها، ويكتفون بالأوقات السعيدة دون أن يتركوا للحزن مساحة فى حياتهم.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

>يجب أن يلتزموا بكافة التعليمات الطبية التى قالها لهم أطبائهم حتى لا يتعرضون إلى مشاكل كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يعتبر برج الحوت من أكثر الأبراج التى تعرضت على صدمات كبيرة فى عملها الفترة السابقة، لكن لم يدوم هذا الأمر طويلاً وستكون الأمور على مايرام، وسيستعيدون مكانتهم فى العمل.

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى..>تشعر اليوم ببعض القلق والتشتت، قد يكون لهذا تأثير بالسلب عليك فى العمل، لذا حاول أن تحصل اليوم على إجازة حتى تقدر على تجاوز هذه المشاعر والطاقة السلبية التى يكون لها تأثير سىء تحديداً على مستوى العمل.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>الحبيب يمر بأزمة نفسية بسبب بعض الضغوط العصبية التى يمر بها، يحتاج منك تقديم التعاطف له، ومحاولة تفهم ما يزعجه، ربما تشعر بالضيق قليلاً من هذه الحالة التى وصل إليها الحبيب إلا أنه عليك الوقوف إلى جواره.

على الصعيد الصحى..

>عليك أن تحذر من النظام الغذائى الذى تتبعه حالياً، لأن تناول الوجبات السريعة ودون حساب له تأثير سىئ عليك، لذا يجب أن تخضع إلى نظام غذائى صحى وستشعر بفارق كبير سواء على مستوى وزنك أو صحتك فى فترة قصيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>الخيارات كلها مفتوحة أمامك اليوم، لا تتسرع فى اتخاذ قرارات قد تكون لها تأثير سئ عليك، استمع إلى نصائح من حولك ولا تكابر، فعليك أن تعرف أن الوضع الحالى لك من الممكن أن يتحسن كثيراً ولكن بقليل من التفكير الصحيح.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>لمواليد برج العذراء اجتهد فى تقديم أفكار أو مشروعات جديدة فى مجال عملك حيث ينتظر منك مديرك ذلك لان ثقته فى تفكيرك ليس لها حدود عليك فقط أن تثق فيس قدراتك.

على الصعيد العاطفي:

>أنت شخص رومانسى لكنك بحاجة لشريك يفهمك و يقدر رومانسيتك لكى تعيش حياة عاطفية جيدة ، فمن المحتمل أن تقابل هذه الأيام الشخص الذى بحثت عنه طويلا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء ليست مستقرة فعليك بالمزيد من الراحة و الاسترخاء ، فأنت شخص تهمل حالتك الصحية كثيرا وهو ما سيعرضك لنتيجة سيئة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>يتوقع العلماء لمواليد برج العذراء التميز الفترة المقبلة فى الصعيد المهنى لكن عليك بتخصيص وقت أطول فى التركيز على العمل ، فالتحديدات قادمة.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا، أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة، لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.

على الصعيد العاطفي:

>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية،فمن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخرا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعانى من كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها تتسبب فى أرقك يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا ، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والإنجازات.

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>يقف أمامك شخص يكرهك ويحاول إفقادك قوتك وطموحك فى العمل قدر اإمكان، لا تستجب له، وأحذر من التعرض للغدر.

على الصعيد العاطفي:

>يساعدك حبيبك على تخطى محنة كبيرة وتحقيق النجاح فى الحياة، كافئه على مساعدته لك، وانعش علاقاتكما برحلة بعيدة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>صحتك فى أفضل مستوياتها، واظب على ممارسة التمارين الرياضية، وقم باتباع نظام غذئى سليم لتحصل على قوام رياضى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يتوقع العلماء لمواليد برج الأسد اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات، وقد تتعرض للغدر من أحد خصومك فى هذا اليوم ممن يحاول قتل طموحك.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>تصعد إلى مكانة جديدة فى العمل، ويتم ترقيتك أو نقلك إلى منصب جديد، حاول إثبات نفسك قدر إمكانك، وأعمل على عنصرى التميز والاختلاف.

على الصعيد العاطفي:

>تلتقى حبيب من الماضى، تركته بسبب عدم مرور علاقتكما بسلام زمان، حاول استرجاع الود بينكما ولا تغلق قلبك فى وجه الحب.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تعانى من مشاكل صحية بسبب التلقبات الجوية، حاذر من تلقى العدوى، واستشر طبيبك الخاص إذا شعرت بتغير مفاجئ فى صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع العلماء لمواليد برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2015، يوم مليء بالإنجازات والعواطف، تسترجع علاقة قديمة من الماضى، وتبدأ فى الشعور بالنجاح.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>التعامل مع الأمور كلها بنفس السلاسة التى تتعامل بها فى حياتك العادية هى سر محبة الزملاء لك، نقاء القلب والقدرة لعى التعاون مع جميع الأشخاص بنفس الطريقة يجعلوك فى مقدمة الشخصيات التى تحظى بثقة الجميع، تحتاج فقط إلى مزيد من التركيز فى تنفيذ أفكارك بعيداً عن الانخراط فى مشكلات الآخرين، تستحق التقدير من الجميع.

على الصعيد العاطفي:

>الحاجة إلى التعبير عن المشاعر حالياً أقوى من التفكير فى شكل هذه المشاعر، أنت من الشخصيات التى تتمتع بالحس الرومانسى لكن الخجل والشعور بالارتباك هم العائق الأكبر فى حياتك، الحبيب ينتظر منك ما يطمئن قلبه حتى يأخذ خطوات إلى الأمام، وأنت تنتظر أن تأتى البداية منه، لا تفكر فى رد الفعل، وحاول ان تضع تركيزك فى كيف تصنع رد الفعل.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>الهدوء الخارجى الذى يظهر على وجهك، لا يعنى هدوء الخزء الداخلى فى شخصيتك، فأنت تحتاج إلى الإقلاع عن عدد من العادات السيئة مثل التدخين والسهر و تناول الكافيين بجرعات كبيرة من خلال تناول القهوة، احصل على ساعات كافية من النوم حتى تتخلص من الارهاق الداخلى والخارجى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يستعد لحالة من المصارحة العاطفية التى ينتظرها منذ فترة كبيرة، ويتعامل مع الأمور العملية بروح من المرونة و التضحية التى تجعله محط إعجاب الجميع، الصفات الطيبة تطغو على الجانب الاندفاعى الذى يظهر فى بعض المواقف.

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>برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 10/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>الثقة الزائدة عن الحد ليست من الأشياء المحببة إلى الأشخاص الموجودين فى واقع العمل، تتعامل مع الأمور بشىء من التعالى بالرغم أن المشكلات العملية لا تحتاج إلى هذا التعامل الذى يتسبب فى تواجد انطباعات سيئة عنك لدى بعض الزملاء، تحتاج إلى إعادة تنسيق علاقاتك بالزملاء حتى تزيل مشاعر الغضب التى أثرتها بتصرفاتك الغريبة.

على الصعيد العاطفي:

>التردد هو شعار المرحلة الآن، تعرف جيداً أن الشخص الذى تحمل له مشاعر حب حقيقية يبادلك نفس الشعور لكنه يحتاج إلى معرفة حقيقة مشاعرك بشكل واضح، الوقت مناسب لأخذ خطوات جادة، والفرص تتوالى الفترة القادمة حتى تستطيع البوح للحبيب بكل ما تحمله له، اغتنم الفرص واترك العنان لقلبك كى يحلق فى سماء الحب الصادق.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية خفيفة تواجهك فى الأيام المقبلة، والتدخين الذى يصل معك إلى حد الإدمان لابد ان تتخلص منه، المشكلات الصحية تتوالى لكنها لن تظهر مرة واحدة ستجد نفسك تدريجياً تغوص فى بحر من المشكلات دون ان تعرف السبب الحقيقى خلفها، تعامل مع الموضوع بحرص أكثر من ذلك حتى تتجنب ما تخشى حدوثه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة صعبة على الصعيد المهن ناتجة عن تعامله السىء مع الزملاء وتشبثه الدائم بالرأى فى الصح والخطأن وعن الحالة العاطفية الأمور فى طريقها إلى التحسن إن أقبلت على خطوات جادة توطد من شكل العلاقة وتعبر عن مشاعرك لشريك حياتك.