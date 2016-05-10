حوار في الجول - ناشئ روما: أريد اللعب للفراعنة والتأهل لكأس العالم

ناشيء مصري جديد في روما.. هو كريم خالد مهاجم فريق الأشبال الذي ينتظر الانتقال لفريق الشباب.

حكاية بدأت من طنطا حيث ولد الأب، ثم سافر لإيطاليا وأنجب كريم في مدينة روما.

مشوار الوصول لفريق أشبال روما وفرصة لدخول فريق الـ"بريمافيرا" أو الشباب الخاص بالفريق، يحكي عنها في حوار مع FilGoal.com، بجانب بدايته لمشواره مع الذئاب، وموقفه من اللعب لمنتخب مصر وآماله في اللعب للفريق الأول في روما. 7

وكل ما يلي على لسان كريم خالد صاحب الـ15 عاما..

"أنا من مواليد 15 نوفمبر عام 2000 في روما، أبي من مدينة طنطا في الغربية".

"بدأت لعب الكرة في نادي بالدرجة الثالثة في روما يسمى ليبرتاس، وبعدها دخلت اختبارات أشبال روما ووضعوني تحت الاختبار 10 أيام بعد أن نصحني صديق مصري في روما بمحاولة دخول الاختبارات".

"مدرب الفريق قال لي بعد الـ10 أيام إني سأنضم لهم في الفريق ووقعت عقدا معهم لمدة عام".

"فزنا بالمركز الثالث في دوري الأشبال. وسجلت 7 أهداف في 11 مباراة".

"مركزي الأساسي هو رأس الحربة، ولكنني أحيانا ألعب على الجانب الأيسر بقدمي اليمنى حسب احتياجات الفريق".

"أظن أن فرصتي كبيرة في الانضمام لفريق الشباب ثم الفريق الأول".

"وجود محمد صلاح وستيفان الشعراوي كمصريين لا يؤثر علي في فريقي. هما يتدربان في التريجوريا ونحن نتدرب بعيد عنهم. أرى صلاح بعض الأحيان في صلاة الجمعة".

"الانضمام للمنتخب هو أملي وحلمي. أبي وأمي مصريان وشرف لي الانضمام للمنتخب والتأهل معه لكأس العالم".

"أتابع الدوري المصري جيدا. لا أشجع فريقا بعينه لكن أفضل باسم مرسي ورمضان صبحي كلاعبين".

"كل تركيزي الآن مع روما، ولكن لا مانع لدي في اللعب في الدوري المصري في يوم من الأيام".

"مثلي الأعلى ولاعبي المفضل هو محمد صلاح. كما أحب فرانشيسكو توتي وكريستيانو رونالدو".

"الفريق الأول في روما قدم موسما جيدا مع سباليتي، ولكني أرى أنه يحتاج رأس الحربة الذي ينهي المباريات".

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الحوار بالتعاون مع صفحة AS Roma بالعربي على فيسبوك.