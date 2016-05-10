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يطهر المعدة ويقاوم السكر.. 5 فوائد لا تعرفها عن الخوخ

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يطهر المعدة ويقاوم السكر.. 5 فوائد لا تعرفها عن الخوخ يطهر المعدة ويقاوم السكر.. 5 فوائد لا تعرفها عن الخوخ
الخوخ تم زراعته لأول مرة فى الصين، ويعتبر رمزا للخلود والصداقة، إضافة إلى أنه يعزز الصحة العامة ويحتوى على قليل من السعرات الحرارية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Care 2”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك 5 فوائد مذهلة للخوخ، تشمل:

1- الخوخ يعزز فقدان الوزن


>الخوخ يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط فى تناول الطعام، حيث إن ثمرة واحدة من الخوخ تحتوى على حوالى 35-50 سعرا حراريا وليس .

2- يكافح مرض السكر المرتبط بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية


>يتميز الخوخ بغناه بالمواد الكيميائية النباتية التى يطلق عليها اسم فينول التى تعمل كمضادات للأكسدة.

3- الحفاظ على صحة الجلد


>فيتامين A و C يجعل الخوخ مرطبا طبيعيا رائعا، وغالبا ما تستخدم فى مستحضرات التجميل، ويمكن لهذه الفيتامينات أن تساعد على تجديد أنسجة الجلد.

4- يقلل التوتر


>يساعد الخوخ فى تقليل القلق، حيث إنه غالبا ما يشار إلى الخوخ باسم 'فاكهة الهدوء" فى بلاد المجر.

5- يساعد الخوخ على إزالة الديدان من الأمعاء


>يحتوى الخوخ على مواد تعمل على تطهير المعدة من الجراثيم والديدان.

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