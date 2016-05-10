يطهر المعدة ويقاوم السكر.. 5 فوائد لا تعرفها عن الخوخ

الخوخ تم زراعته لأول مرة فى الصين، ويعتبر رمزا للخلود والصداقة، إضافة إلى أنه يعزز الصحة العامة ويحتوى على قليل من السعرات الحرارية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Care 2”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك 5 فوائد مذهلة للخوخ، تشمل:

1- الخوخ يعزز فقدان الوزن

2- يكافح مرض السكر المرتبط بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية

3- الحفاظ على صحة الجلد

4- يقلل التوتر

5- يساعد الخوخ على إزالة الديدان من الأمعاء

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