بالفيديو والصور: ياسمين رئيس مرت بمراحل الحب السبعة مع هذا الرجل

استقرّت الممثلة ياسمين رئيس على قمّة التريند المحلي لموقع التغريدات تويتر، بعدما اعترفت بأنّها مرّت بمراحل الحبّ السبعة كاملة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، الذي تكفّل بسرد قصة الحب الطويلة، وكشف عن سر إعجابه بالنجمة الشابة، بينما أكدت هي أنها عرفت بأنها ستتزوج هادي من أول لحظة تعرّفت فيها إليه.

ياسمين رئيس شاركت زوجها المخرج هادي الباجوري في حوار مطوّل مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، على هامش نجاح فيلمها الأخير "هيبتا"، وكانت المفاجأة في تصريحها بأنّها مرّت مع زوجها بمراحل الحب السبعة، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحبّ وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحبّ، ثمّ قرار الارتباط، وأخيراً الـ هيبتا أو الحبّ الدائم.

في المقابل، تذكّر هادي الباجوري مسيرة غرامه، وقصّها وهو ممسك بيد زوجته ياسمين رئيس، مؤكّداً أنّه تعرّف إليها أثناء عمله كمخرج إعلانات وعملها كـ موديل، ثمّ اختفت تماماً عن الأنظار لسنوات طويلة. وعندما عادت، كانت حياته وحياتها قد تغيّرتا تماماً، وكان اللقاء الأول، ومن بعده علاقة غرام استمرّت ثلاث سنوات كاملة، قبل أن يتفقا على الزواج. وأكد

أنهما قرّرا تأجيل خطوة الإنجاب للاستمتاع بالحياة، وبعدها أنجبا طفلهما.

ياسمين حرصت على تحذير زوجها من كشف كلّ التفاصيل، وطالبته بالاكتفاء بمرحلة البداية والجنون، وعلّقت قائلة: "من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل"، وتابعت: "أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إني ما كانش فيه بينا حاجة.. صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جدًا، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة إني حتجوزك!!".

شاهدي تصريحات ياسمين عن الحب

قصة حب الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

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