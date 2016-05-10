بالفيديو: مي كساب: زوجي أصغر مني بتسع سنوات فقط

حلّت الفنانة مي كساب ضيفة شرف على حلقة خاصة من برنامج "حصلت قبل كده" للإعلامي طوني خليفة، وحملت عنوان "زوجي أصغر مني"، فاعترفت بأنّها أكبر من زوجها بتسع سنوات فقط، وباتت تسخر من التعليقات التي تقول "أنت قد أمه"، ولم تعد تشعر بالضيق من تركيز مواقع التواصل الاجتماعي على فارق السنّ الواضح بينها وبين زوجها المطرب الشعبي أوكا.

مي، التي واجهت سابقاً حملة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان ارتباطها بالمطرب الشعبي أوكا، لم تجد غضاضة في المشاركة بحلقة خاصة عن ظاهرة زواج النساء برجال أصغر منهن، وقالت: "إن أكثر تعليق يسخر من علاقتها بأوكا هو "إنتِ قد أمه""، لافتة إلى أنها عندما ترى هذا التعليق وغيره من التعليقات الساخرة تدخل في نوبة من الضحك، وتداركت قائلة: "أنا من ناحية المشاعر أمه بالفعل".

وأكدت أنّ الفرق الحقيقي في السنّ بينها وبين زوجها مطرب المهرجانات الشعبية محمد هو 9 سنوات، ولا تخجل من الحديث في الأمر، مشيرة إلى أنها عندما صارحته في أول لقاء بينهما بعمرها الحقيقي، الذي كان في ذلك الوقت 30 عاماً، لم يقتنع، وقال لها إنّ عمرها أقلّ بكثير من ذلك.

بداية الحلقة تضمّنت رواية أصدقاء مشتركين لـ مي وأوكا حول بداية قصة الحب، كما طالب والد أوكا الجميع بالتوقف عن الحديث في هذا الموضوع لأنّه يخصّهما وحدهما، كما أوضحت مي سبب غياب زوجها عن المشاركة في الحلقة مؤكّدة أنه يرفض الكلام عن موضوع السنّ أصلاً.

شاهدي تصريحات مي كساب