بالفيديو: هذه هي مفاجأة كانيي ويست لزوجته كيم كاردشيان في عيد الأم

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian فيديو على أحد صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر المفاجأة التي حضرها لها زوجها النجم كانيي ويست Kanye West بمناسبة عيد الأم.

وحضّر النجم لزوجته، بطريقة رومنسية، فرقة أوركسترا داخل المنزل صباحاً لتستفيق على نغماتها، إضافة إلى كرسي مزين بالورود.

وشارك في تنظيم الحدث إبنة كيم وكانيي نورث، التي ظهرت في الفيديو مع والدتها، حيث اختارت الأغاني التي عزفت وهي Let it Go من Frozen و Tomorrow وHard و Knock Life من Annie .

وكانت كيم قد نشرت أيضاً صورة لجدتها ووالدتها وكتبت :"كابنة، حفيدة ، وأخت وأم لطفلين ، أعتبر كل الامهات في حياتي أقوى النساء ، إنه من المهم جدا أن نتذكر النساء اللواتي جلبننا إلى العالم وكل ما يفعلنه من أجلنا . عيد أم سعيد للجميع".