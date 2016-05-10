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انتخاب رئيسًا جديدًا للفيلبين

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انتخاب رئيسًا جديدًا للفيلبين انتخاب رئيسًا جديدًا للفيلبين

رودريجو دوترتي – أرشيفية

 

فاز المرشح الشعبوي رودريجو دوترتي، في الانتخابات الرئاسية الفلبينية التي جرت، اليوم الإثنين، بحسب نتائج أعلنتها هيئة لمراقبة العملية الانتخابية، بعدما تم فرز 88 % من الأصوات.

قال المجلس الرعوي الأبرشي للتصويت بمسؤولية، وهو هيئة خاصة بمراقبة الانتخابات تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعتمدها لجمع النتائج أنه بعد فرز 88% من الأصوات، بلغ الفارق بين “دوترتي” وأقرب منافسيه “مار روكساس” 5.84 مليون صوت، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وبناءً على تلك النتائج، قال “دوترتي”:‘‘بكل تواضع أقبل هذا التفويض من الشعب’’.

وتمكن “دوترتي”، رئيس بلدية مدينة دافاو الكبيرة في الجنوب، من فرض نفسه خلافًا لكل التوقعات، مجتذبًا الملايين بنبرته الحادة والحلول الجذرية التي طرحها لمعالجة آفتين متفشيتين في المجتمع الفيليبيني، هما الجريمة والفقر.

وبموجب القانون الانتخابي، فان المرشح الذي يتصدر النتائج ينتخب رئيسًا حتى لو لم يحصل على الأكثرية المطلقة.

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