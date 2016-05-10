أوباما يوقع قانونا يفرض قيودا جديدة على المتاجرة بالآثار السورية المنهوبة

صعدت الولايات المتحدة من نضالها لوقف متاجرة تنظيم داعش بالآثار السورية المنهوبة.

فقد وقع الرئيس باراك أوباما على قانون يفرض قيودا جديدة اليوم الاثنين. وستمنع تلك القيود نقل الآثار الثقافية من سوريا من أجل بيعها أو توريدها إلى الولايات المتحدة.

وجرى تمرير مشروع القانون فى مجلسى النواب والشيوخ الشهر الماضى.

يقول المشرعون أن تنظيم داعش والمسلحين الآخرين حصلوا على ملايين الدولارات من خلال بيع القطع الأثرية التى لا يمكن تعويضها فى السوق السوداء، وجنى الأرباح من أجل الانفاق على العنف. والمشترون الأمريكيون هم جزء من سوق للبضائع المنهوبة.

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