جامعة بنى سويف‎ تنظم ندوة بعنوان “القراءة فى مجتمع المعرفة”

نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف ندوة بعنوان “القراءة فى مجتمع المعرفة” وذلك تحت إشراف الدكتورجودة مبروك عميد الكلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للكتاب تحت شعار القراءة تساوي الحضارة

وكان ذلك بحضور الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

> الدكتور شعبان خليفة أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة

من جانبة أكد رئيس الجامعة أن الندوات الثقافية التى تلعب دورا بارزا فى تنمية فكر الطلاب وتثقيفهم واكتشاف مواهبهم ومنها موضوع هذه الندوة الذى يتناول موضوع القراءة فى مجتمع المعرفة الذى يعد هدفا للحصول على المعلومات الضرورية فى حياتنا الشخصية والمهنية كما أن القراءة مصدر لاينضب للشحن المعرفى للعقل بالإضافة إلى اكتساب كل ما يساعد على تنمية الذات.

وأشار طريف شوقى نائب رئيس الجامعة إلى الأسس النفسية الفعالة للقراءة السريعة ومنها عدم التلفظ بالكلمات أثناء القراءة وتجنب النكوص القرائى وهو عدم النظر مرة أخرى إلى الأسطر التى تم قراءتها , مضيفا بعض المبادئ من أجل القراءة السريعة وهى التصفح السريع للكتاب واستخلاص الأفكار الرئيسية وزيادة عدد الكلمات التى تراها العينان فى النظرة الواحدة وتنمية المفردات اللغوية.

فيما أوضح الدكتور جودة مبروك عميد الكلية أن للمكتبة دور كبير فى خدمة الكلية وأبنائها من الطلاب فى نشر العلم والثقافة بالإضافة إلى دورها فى خدمة المجتمع من خلال القضاء على الأمية والتطرف الفكرى , كما أن لها دور كبير فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الكتب المطبوعة بطريقة برايل موضحا ان قسم المكتبات من الاقسام العظيمة التى يجب أن تدرس فى الأقسام الأخرى مثل قسم اللغة العربية والانجليزية والفلسفة.

وأضاف شعبان خليفة أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة إلى أنه يمكن علاج أكثر من 250 مرض بالقراءة من خلال استخدام كتب ونصوص مرئية أو مسموعة أو مطبوعة بدلا من الأدوية والعقاقير, موضحا أن للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأسماء الله الحسنى دور كبير فى علاج الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والانطواء.