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ضبط “خلية تكفيرية”بمعهد للرياضة بتونس

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ضبط “خلية تكفيرية”بمعهد للرياضة بتونس ضبط “خلية تكفيرية”بمعهد للرياضة بتونس

الشرطة التونسية- أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، ضبط خلية تكفيرية تتكون من 6 عناصر من طلبة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس وسط البلاد.

وأفادت الداخلية أن التحريات مع أحد عناصر هذه الخلية بينت أنه على علاقة بعنصر تكفيري آخر، واعترف بعد التحقيق معه بتبنيه للفكر التكفيري، وبوجود 4 عناصر تكفيرية أخرى بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس كونوا خلية تعمل على الاستقطاب في الوسط الطلابي.

وأضاف بيان الداخلية أن أحد عناصر الخلية المذكورة، يعد عنصر مصنف من بين العناصر التكفيرية الخطيرة، وكان على صلة بعنصر إرهابي تم القضاء عليه خلال العملية الإرهابية ببنقردان، وآخر موقوف لتورطه في العملية ذاتها.

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