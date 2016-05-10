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السلطات البحرينية تقرر الإفراج عن ناشطة سياسية وطفلها

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السلطات البحرينية تقرر الإفراج عن ناشطة سياسية وطفلها السلطات البحرينية تقرر الإفراج عن ناشطة سياسية وطفلها

الناشطة المعارضة زينب الخواجة – أرشيفية

 

قالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، أنه سيتم الإفراج عن الناشطة المعارضة زينب الخواجة المسجونة مع طفلها الصغير، وذلك “لأسباب إنسانية”.

وأضافت  الوزارة أن الإفراج عن “الخواجة”، التي تحمل كذلك الجنسية الدنماركية، يأتي “في إطار متابعة الوزارة لشؤون المسجونين حاملي الجنسيات الأجنبية المحكوم عليهم في بعض القضايا الجنائية”، بحسب موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيانًا لها، إنه سيتم الإفراج عن سجينة أخرى تدعى “إرينا بوجوتوفا” وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات، إلا أن الوزارة لم تكشف عن جنسية السجينة.

وأضاف البيان أنه ‘‘تقرر بمعرفة الجهات المختصة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على كل منهما والإفراج عنهما وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهما مراعاة للظروف والمبادئ الإنسانية’’.

وسجنت زينب الخواجة في مارس الماضي بعد إدانتها بإهانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعد تمزيقها صورته، واحتفظت بابنها الذي تردد أن عمره نحو العام، معها في السجن. وزينب هي ابنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وكان قد أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد ال خليفة الشهر الماضي، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي جون كيري، أنه سيتم الإفراج عن الخواجة.

 

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