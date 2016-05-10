ضبط راكبان حاولا تهريب ٣٥ ألف دولار في علب جبنة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبين مصريين ، أخفيا ٣٥ ألف دولار أمريكى داخل علب جبنة، لدى سفرهما إلى الصين علي طائرة مصر للطيران.

وقال مصادر أمنية بالمطار أنه اثناء إتخاذ الإجراءات التامينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو، اشتبه أمين الشرطة على جهاز كشف الحقائب في حقائب راكبين مصريين، وبفتحهما أمام اللواء أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التامين عثر على علب جبنة “كيري” وبداخلها ٣٥ ألف دولار أمريكي.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة الدولي بالغاء سفر الراكبين وإتخاذ الإجراءات القانونية معهما.