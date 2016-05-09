بالصور..جنازة مهيبة لشهيد منيا القمح.. ومحافظ الشرقية لوالدته: ابنك فى الجنة

فى موكب جنائزى مهيب تقدمه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، شيع أهالى قرية "الجديدة" مركز منيا القمح، جثمان شهيد الواجب المقدم "عادل عبد الحميد عيد" والذى استشهد صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث إرهابى بالعريش.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وقال لوالدته "افرحى يا أم الشهيد ابنك فى الجنة"، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن مواصلة العمل والتنمية لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، داعيا الجميع للتكاتف والتوحد والعمل على استئصال البؤر السرطانية التى تهدد أمن واستقرار البلاد.

كما قدم واجب العزاء لرجال القوات المسلحة والذين شاركوا أهالى قرية الجديدة تشييع جثمان الشهيد، مؤكداً لهم أننا جميعا فى خندق واحد وسنتصدى للإرهاب الأعمى بكل قوة وحزم ولن نتركه يهدد أمن واستقرار وطننا الغالى مصر، ووعد المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأسرة الشهيد.

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