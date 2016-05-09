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قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى

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قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى
افتتح نبيل حجلاوى، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وسبستيان لافراجيت مدير المعهد الثقافى الفرنسى، معرض صور للفنانة ياسمين حسين التى تجسد حركات الجسد فى أشكال وصور متنوعة.

كما احتفل المعهد الثقثافى الفرنسى بختام مهرجان نسيم الرقص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومحافظة الإسكندرية.

وقال نبيل حجلاوى، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية خلال كلمته فى الافتتاح، إن فرنسا حريصة على المشاركة فى الاحتفالات والفاعليات الثقافية التى يحدث فيها دمج بين الثقافات.

وأضاف أن تجربة المشاركة للعام السادس فى مهرجان نسيم الرقص تجربة أثمرت نجاحاً كبيراً بالتعاون مع القنصلية الفرنسية ومحافظة الإسكندرية التى دعمت المهرجان.

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (1)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (2)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (3)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (4)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (5)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (6)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (7)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (8)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (9)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (10)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (11)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (12)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (13)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (14)

قنصل فرنسا بالإسكندرية يفتتح معرض صور بالمعهد الثقافى (15)


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