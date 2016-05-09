باحث بالأهرام: إسرائيل دعمت سيطرة حماس على قطاع غزة

قال الباحث في الشئون الفلسطينية بالأهرام، أشرف أبو الهول، إن زيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازن للقاهرة تهدف للتباحث حول طرح مصر للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن، من أجل استئناف المصالحة الفلسطينية، لافتًا إلى أن أبو مازن ينسق مع مصر دائمًا بشأن أي خطوة تتم في صالح القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو الهول، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن حل القضية الفلسطينية يقضي على جزء كبير من حالة التطرف التي بلغت مداها وانتشرت في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المبادرة الفرنسية تسعى لارساء المظلة الدولية لحل الأزمة.

وتابع أبو الهول: ” إسرائيل دعمت سيطرة حماس على قطاع غزة”، مؤكدًا أن إسرئيل تشعر الآن باريحية بعد أن تخلصت من معظم اعدائها والعناصر المحيطة بها مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا، مشددًا على أن الجولان أهم لإسرائيل من القدس.

فيما أكد سعيد عكاشة الخبير فى شؤون الإسرائيليات، أن الرأي العام الإسرائيلي لا يستبعد احتمالات انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة الخلافات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح عكاشة أن حركة حماس لا وزن لها في أي مفاو ضات لأنها ليست طرفًا سواء مع السلطة أو الدول التي تحاول جمع الفرقاء على مائدة تفاوض تهدف لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.