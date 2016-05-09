“سوني” تبتكر عدسة لاصقة مصورة

حصل مهندسو شركة “سوني” اليابانية على شهادة براءة اختراع لعدسة عين لاصقة تغرس فيها كاميرا فيديو تسجل كل ما ترى عين الإنسان.

وحسبما ذكر موقع “روسيا اليوم” جاء في شهادة براءة الاختراع أن مستخدم العدسة اللاصقة يكفيه أن يرمش كي تبدأ العدسة بتسجيل الفيديو والتقاط صور فوتوغرافية لكل ما تراه عينه.

ويخطط مهندسو “سوني” لأن تحفظ كل المعلومات المسجلة عن طريق العدسة اللاصقة في مقلة العين. وضمن مكونات العدسة جهاز لالتقاط الصورة، ووحدة تحكم، وذاكرة، و هوائي مرسل، ومستشعر كهربائي.

وفيما يتعلق بالمستشعر المذكور فمن مهامه متابعة وقت فتح العين وإصدار أمر بالتسجيل، علما بأن الرمش الطبيعي لدى الإنسان الذي يرمي إلى تبليل سطح العين يستغرق عادة فترة تتراوح بين 0.2 ثانية و0.4 ثانية. فيما يستغرق الرمش لجعل العدسة اللاصقة تبدأ بالتسجيل ما يزيد عن نصف الثانية.

وجاء في شهادة براءة الاختراع أيضا أن الطاقة ترسل إلى العدسة اللاصقة المسجلة عبر الهواء من هاتف ذكي أو حاسوب لوحي أو جهاز كمبيوتر شخصي قريب.

وعلاوة على ذلك فإن العدسة اللاصقة الذكية هذه قادرة على التركيز الأوتوماتيكي وتغيير مقياس الصورة.