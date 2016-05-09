الحكومة السورية تمدد وقف إطلاق النار فى حلب

قال الجيش السورى إنه قرر تمديد وقف إطلاق النار فى مدينة حلب ومناطقها الريفية لمدة 48 ساعة ابتداء من بعد منتصف ليل الثلاثاء.

جاء بيان القوات المسلحة السورية يوم الاثنين قبيل سويعات من انتهاء وقف إطلاق النار المحلى الحالى، وقعت خروقات محدودة فى وقف إطلاق النار الذى استمر خمسة أيام من الجانبين.

كانت الولايات المتحدة قد قالت فى وقت سابق أن اتفاقا جديدا مع روسيا سينهى وقف إطلاق النار الحالى المجزأ ويؤدى إلى هدنة فى مختلف أرجاء البلاد، بينما يكافح زعماء العالم لإعادة محادثات السلام المتعثرة إلى مسارها الصحيح.

ولم يتضح ما إذا كان إعلان واشنطن يعنى إعلان المزيد من وقف العمليات. ولم يكشف بيان مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا عن أى إشارة صريحة إلى وضع حد لممارسة فرض هدنة جزئية.

شهدت حلب أسوأ أعمال عنف منذ تم انتهاء وقف إطلاق النار فى وقت سابق تم التوصل إليه فى أواخر فبراير. وقتل نحو 300 مدنى فى عدة أيام.

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