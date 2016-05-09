هذه هي حقيقة صورة عمر جابر المفبركة بقميص بازل

نشرت الصفحة الرسمية لعمر جابر لاعب الزمالك الذي يتمم انتقاله لبازل خلال ساعات صورة أثارت الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وصل عمر جابر إلى سويسرا ظهر الاثنين للخضوع للكشف الطبي قبل توقيعه لعقوده مع النادي السويسري.

بعدها نشرت الصفحة الموثقة باسم عمر جابر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة للاعب بقميص بازل.

والحقيقة أن هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة، فالصورة تم التقاطها لعمر جابر أثناء تحدي #كلير_في_الجول ديسمبر الماضي، وتم التعديل عليها بألوان قميص بازل.

المثير أن بعض وسائل الإعلام تناولت الصورة على أنها حقيقية بسبب وجودها عبر الصفحة الموثقة باسم ظهير أيمن الزمالك.

ومن المنتظر أن يعلن بازل رسميا ضم عمر جابر يوم الثلاثاء بعد استكمال إجراءات الكشف الطبي، على أن يرتدي اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قميص بازل بعدها.

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