الاتحاد الأفريقي يعاقب “الفراعنة” ومنتخب نيجيريا

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات مالية بحق كل مصر ونيجيريا، على خلفية مخالفات شهدتها مباراتا المنتخبين في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم افريقيا 2017 في الجابون.

وفرض الاتحاد غرامة على الاتحاد المصري بمبلغ 5 آلاف دولار، بسبب الاستخدام المتزايد لليزر في مدرجات ملعب “برج العرب” خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة 1- صفر، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”.

أما الاتحاد النيجيري فتم تغريمه نفس الغرامة إضافة الى التهديد بعقوبات أخرى بسبب تكدس الجماهير ونقص إجراءات الأمن في ملعب “آمادو بيلو” في مدينة كادونا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأضحى المنتخب المصري قريبًا من التأهل إلى أمم إفريقيا، حيث يحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل نقطتين لنيجيريا، ونقطة لتنزانيا، بعد انسحاب تشاد من التصفيات وإلغاء نتائجها مع باقي المنتخبات.