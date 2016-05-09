أمن بنى سويف يعيد طفلة إلى أهلها بعد 4 أيام من اختطافها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، منذ قليل، من إعادة طفلة تم اختطافها منذ أربعة أيام من أمام منزلها بقرية قاى التابعة لمركز إهناسيا إلى أهلها.

وكان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من شريف على عبد الجيد 36 عامًا، تاجر، مقيم بقرية قاى دائرة مركز شرطة إهناسيا، يفيد باختفاء نجلته روفيدة 10 سنوات من أمام منزله بالقرية.

وعلى الفور شكل العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة المقدم محمد عبداللطيف رئيس مباحث إهناسيا، اعتمد فى خطته على بعض كاميرات المراقبة الخاصة بمنازل ومحلات تجارية، مواجهة لمنزل أسرة الطفلة ورصدت الخاطفين أثناء قيامهم باختطاف الطفلة على دراجة بخارية.

كما دلت التحريات على أن أحد الأهالى استعان باثنين آخرين لاختطاف الطفلة إلى محافظة الفيوم بغرض ابتزاز والدها ماديا.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار نقل المتهمين من مديرية أمن الفيوم لمركز شرطة إهناسيا، لاستكمال إجراءات التحقيقات.

- بلاغ باختفاء طفلة فى بنى سويف وكاميرات المراقبة ترصد الخاطفين

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