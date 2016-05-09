منتدى الإعلام العربي يناقش الأبعاد الإنسانية واستشراف المستقبل

يركز منتدى الاعلام في دورته الخامسة عشرة على عدة مواضيع تدور في فلك المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وتبدأ أولى الجلسات بعنوان "إعلام يصنع الإنسانية " من أجل تركيز الضوء على الاختلاف الإعلامي في عرض القضايا والأزمات الإنسانية ودور الاعلام في خدمة الانسانية.

كما يركز المنتدى في جلساته على تأثير الاعلام الرقمي على وسائل الاعلام التقليدية ونوع الأخبار التي نريدها في المستقبل .

كما تركز رسالة المنتدى الإنسانية حول دور الإعلام من مجرد ناقل للأخبار أو تغطية الأحداث، إلى المشاركة المباشرة عبر المبادرات الفعالة، التي تعمل على ترسيخ السلام والايجابية والتفاؤل في مستقبل العالم العربي، خصوصاً في ظل المتغيرات المتسارعة التي تأثرت وأثرت على قطاع الإعلام في المنطقة العربية، وذلك عبر محاور متنوعة منها أهمية الإعلام في تقديم المعلومة الصحيحة، والابتعاد عن النظرة السلبية، والدور المؤثر للإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي العام، إلى جانب استشراف ملامح مستقبل الإعلام العربي وما قد يطرأ عليه من تغيرات محتملة لتأكيد القدرة على التعاطي معها بأسلوب إيجابي بنّاء.

وتعد هذه الرسالة استكمالاً لرسالة نادي دبي للصحافة الذي اعتاد منذ إطلاق الدورة الأولى لمنتدى الإعلام العربي في العام 2001، على تبني شعارات تعكس حال الإعلام العربي ومتغيراته وتعمل على استشراف مستقبله؛ بينما يسلط المنتدى هذا العام الضوء كذلك على عدد من النماذج الإعلامية التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في خدمة الجانب الإنساني للأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم مؤخراً.