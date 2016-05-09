بدء امتحانات جامعة السادات السبت القادم

أعلن الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2015/2016 بكليات الجامعة، وذلك اعتبارآ من يوم السبت الموافق 14 مايو وحتى الأربعاء الموافق 22 يونيو.

وتستهل كلية التربية امتحاناتها السبت الموافق 14 مايو 2016، بينما تبدأ كلية الحقوق بجانب امتحانات التخلفات بكلية التربية الرياضية السبت 21 مايو، وتبدأ كلية التجارة فى 22 مايو، ثم كلية الطب البيطرى يوم الثلاثاء 24 مايو .

وأوضح "متولى" فى بيان له أن الجامعة بمختلف كلياتها استعدت للامتحانات بتجهيز الكنترولات واللجان؛ والاطمئنان على توفير وسائل التهوية والإضاءة، فضلآ عن توفير الرعاية الطبية؛ وإجراءات التأمين.

وأكد على حرص الجامعة على توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات؛ وتوفير اللجان الخاصة للطلاب من ذوى الاحتياجات.

وشدد "متولى" على تطبيق قواعد الجزاءات الخاصة بالغش فى الامتحانات؛ وضرورة الالتزام بقواعد الامتحان؛ منوهًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس سيقومون بالإشراف على الامتحانات مع المراقبين المعنيين بالمراقبة داخل القاعات، وكذلك الكنترولات ستباشر عملها وتحضيرها للماراثون الامتحانى.