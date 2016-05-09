جامعة قناة السويس تشارك فى المؤتمر الدولى الخامس للغة العربية بالإمارات

قال الدكتور حسن يوسف أستاذ اللغة العربية ومدير مركز البحوث الإندونيسية بجامعة قناة السويس، إن جامعة قناة السويس شاركت فى فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للغة العربية فى دبى، بوفد برئاسة الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يوسف والدكتور أحمد عوين رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قناة السويس، بمشاركة ما يقرب من 2500 شخصية من علماء ومختصين ومهتمين ومسئولين من 72 دولة، وانطلق المؤتمر يوم 4 مايو حتى 8 من نفس الشهر.

وأشار الدكتور حسن يوسف إلى أن الفعاليات شهدت حضور ومشاركة من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد عفيفى، والدكتور شفيق الرقب، والدكتور محمد عديل أساتذة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أيمن حامد من كلية دبى الخاصة، ود محمد فوزى رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة العريش، وعدد كببر من الباحثين العرب، والدكتور أحمد محمد عوين رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس بحثا عن الشعر فى عصر الخلفاء الراشدين.

كما شارك فى جلسات المؤتمر باحثون من مائة دولة قدموا أعمالا ومشروعات مبتكرة تهتم فى المقام الأول بتطور اللغة العربية وانتشارها.

وأضاف الدكتور حسن يوسف أن محاور المؤتمر تناولت استشراف معالم التَّحديات التى تمرُّ بها اللُّغة العربيَّة، وإبراز أثر الجهود العلميَّة فى خدمة اللُّغة العربيَّة، ودراسة مشروعات تطوير مناهج العربيَّة،

>والتجديد فى مناهج تعليم اللغة العربيَّة، والإفادة من التَّجارب والخبرات فى تعليم العربيَّة، والإفادة من التَّقنيات الحديثة فى خدمة اللغة العربية.

وعرض المؤتمر التَّجارب النَّاجحة علميَّاً وإعلاميَّاً، وعرض وتحليل القضايا ذات الاهتمام باللغة العربية وآدابها من منظور علمى، وعرض أحدث الأبحاث.

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