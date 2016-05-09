أخبار المغرب اليوم.. الرباط تبرم صفقة تسليح بـ405 ملايين دولار مع واشنطن

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إبرام المغرب صفقة تسليح مع الولايات المتحدة بقيمة 405 ملايين دولار، تمتد إلى عام 2021، حيث ستحصل المغرب على أجهزة اتصال متطورة لتركيبها فى منشآت عسكرية برية وجوية.

وكشف "البنتاجون" أن عددا من الشركات الأمريكية تعاقدت مع المغرب، أبرزها "جينرال ديناميك لاند سيستيمز" التى حصلت وحدها على عقد بـ329 مليون دولار، ولا تتوقف الصفقات عند تسليم المعدات، حيث تشمل التدريب والمواكبة عبر الصيانة فضلا عن قطع الغيار.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، حول استمرار الحملات الأمنية على مقاهى الشيشة فى المغرب، حيث قامت السلطات المغربية مؤخرا بإغلاق مجموعة من هذه الأماكن غير المرخص لها، كما أحيل 3 من أصحاب هذه المقاهى إلى النيابة العامة، وتم اعتقال مجموعة من مرتادى هذه الأماكن.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، وصول ولى عهد المغرب الأمير مولاى الحسن أمس الأحد إلى أبو ظبى، للاحتفال بعيد ميلاده الـ13، وكان فى استقباله فى المطار شخصيات ومسئولون إماراتيون.

والتحق ولى العهد المغربى بأبيه الملك محمد السادس الذى توجه منذ أيام فى زيارة خاصة للإمارات، بعد جولته الخليجية، منها السعودية التى ترأس بها القمة الخليجية - المغربية، لينتقل إثرها إلى البحرين وقطر.

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