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سعد الحريرى يحيى الناخبين ويلمح إلى عدم إلتزام بعض الحلفاء بتعهداتهم

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سعد الحريرى يحيى الناخبين ويلمح إلى عدم إلتزام بعض الحلفاء بتعهداتهم سعد الحريرى يحيى الناخبين ويلمح إلى عدم إلتزام بعض الحلفاء بتعهداتهم

>وجه رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى تحية للناخبين الذين صوتوا إلى أهم اللوائح المنافسة للائحته فى بيروت وهى لائحة "بيروت مدينتي"، ملمحا فى الوقت ذاته إلى أن هناك حلفاء شاركوا مع تيار المستقبل فى لائحة البيارتة ولكنهم أعطوا أصواتهم للوائح أخرى.

وقال الحريرى فى كلمة له اليوم فى مقر تيار المستقبل بحضور أعضاء لائحة البيارتة التى ضمت مرشحين من أغلب الأحزاب السياسية بقيادة المستقبل - أتوجه إلى الناخبين الذين صوتوا للائحة بيروت مدينتي، وأقول لهم: أنتم جزء من نسيج بيروت وقمتم بعمل ديمقراطى مشكور وحافظتم على طبيعة نظامنا السياسي، أنتم تشبهون أحلامنا وطموحاتنا.

وأردف قائلا "فى الحملة قسوتم علينا وهذا حقكم، ولكنه استدرك قائلا "أنتم تشبهوننا ولا تشبهون من حاول كسر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فى بيروت".

وقال إن هناك حلفاء التزموا معنا وصوتوا للائحة البيارتة وآخرون فتحوا خطوط حساب مع المرشحين خارج اللائحة مما هدد المناصفة، وهذا لا يشرف العمل السياسى والانتخابي.. حسب قوله
>وأضاف "نحن وأنتم من حمى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، تذكروا يا أهل بيروت عندما يتم اتهامكم بالطائفية، تذكروا أنتم من حمى المناصفة.

وقال إن المجلس البلدى الجديد سينفذ ما وعد به، وسنعمل مع البلدية حتى لا يبقى فى بيروت بيوت من دون خدمات وشباب بدون ملاعب وبدون مساحات خضراء وشاطئ نظيف، هذا وعد من المجلس البلدى الجديد.
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مصر 365