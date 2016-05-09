بالصور.. الطلاب العرب بجامعة بكين يقدمون عرضا فنيا للحث على الوحدة العربية

شارك عدد من طلاب الدول العربية المقمين بجمهورية الصين الشعبية لأول مرة فى عرض مشترك تضمن عددا من الأغانى الوطنية التى تحث على الوحدة العربية، ومنها أوبرت "وطن واحد"، مرتدين الأزياء العربية، ونال العرض إعجاب الكثير من زوار المعرض من الأجانب.

ووضعت سماح، الطالبة الفلسطينية فى جامعة بكين للغات، الخاتم التذكارى على دفاتر زوار الجناح الفلسطينى بالمهرجان الثقافى العالمى الــ13، وتوشحت بالكوفية الفلسطينية ذات اللون الأسود، ودبوس يحمل صورة الزعيم الراحل ياسرعرفات "أبو عمار".

سماح واحدة من ضمن 3 طلاب فلسطينين يدرسون بجامعة بكين، إلا أن مشاركتهم فى المعرض حظيت بدعم من السفارة الفلسطينية فى بكين، وشرفها السفير الفلسطينى، ومحمد اللوح مسئول طلاب الاتحاد الفلسطينى بالصين، الذين قاموا بتوفير كل شىء لخروج المعرض بأفضل صورة.

وأشارت سماح، إلى أن الدبكة الفلسطينية سحرت زوار المعرض من الصينين والأجانب، وأن العديد منهم حاولوا أن يرقصوها، وتلفت سماح إلى أن العشرات حرصوا على اقتناء الكوفية، والتذكارات التى تحمل صورة أبوعمار أو العلم الفلسطينى.

كانت قد افتتحت الدورة الـ13 للمهرجان الثقافى العالمى فى جامعة بكين للغات والثقافة، حيث شارك فيها الآلاف من الطلبة الصينيين والأجانب من أكثر من 93 دولة على مستوى العالم، كما حضر حفل الافتتاح مسئولون من السفارات الأجنبية والجامعات وضيوف من الوسط الثقافى والإعلامى.

ونصب الطلبة فى ملعب الجامعة أكشاكًا بيضاء بحيث مثل كل كشك دولة واحدة عرض فيها طلبة هذه الدول ثقافة ولغة ومأكولات كل منها ،كما جذب المهرجان الكبار والصغار من الأحياء السكنية المجاورة.

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