نشرة ONA للفضائيات| مقالب هاني رمزي في رمضان.. 8 مسلسلات حصري على MBC مصر..”هبة رجل الغراب”على CBC

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

قررت قناة CBC، عرض الجزء الجديد من مسلسل “هبة رجل الغراب” حصريًا في رمضان المقبل، ليكن المسلسل الثالث حصريًا بعد مسلسلي “ونوس”، و”جراند أوتيل”..للمزيد

سافر الفنان هاني رمزي، سافر مؤخرًا إلى أمريكا اللاتينية من أجل تصوير برنامج مقالب من المقرر عرضه في رمضان المقبل، على قناة الحياة..للمزيد

اتفقت إذاعة “ميجا إف إم” مع الشركة المنظمة لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على رعاية الحفل إعلاميًا، وهو الحفل الذي سيقام على مسرح الصوت و الضوء..للمزيد

رصدت وكالة ONA أبرز المسلسلات الحصرية التي سيتم عرضها على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان المقبل، والتي وصلت حتى الآن إلى ثمانية مسلسلات لتنافس بذلك شاشة MBC مصر القنوات الآخرى..للمزيد

كرمت أكاديمية ومدارس طيبة، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، كأفضل إعلامي، في استفتاء لطلاب الأكاديمية، بمناسبة احتفالية خاصة بمناسبة تخريج الدفعة الـ 16 من الطلاب..للمزيد