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نشرة ONA للفضائيات| مقالب هاني رمزي في رمضان.. 8 مسلسلات حصري على MBC مصر..”هبة رجل الغراب”على CBC

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

قررت قناة CBC، عرض الجزء الجديد من مسلسل “هبة رجل الغراب” حصريًا في رمضان المقبل، ليكن المسلسل الثالث حصريًا بعد مسلسلي “ونوس”، و”جراند أوتيل”..للمزيد

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سافر الفنان هاني رمزي، سافر مؤخرًا إلى أمريكا اللاتينية من أجل تصوير برنامج مقالب من المقرر عرضه في رمضان المقبل، على قناة الحياة..للمزيد

الفنان هاني رمزي – أرشيفية

الفنان هاني رمزي – أرشيفية

اتفقت إذاعة “ميجا إف إم” مع الشركة المنظمة لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على رعاية الحفل إعلاميًا، وهو الحفل الذي سيقام على مسرح الصوت و الضوء..للمزيد

وسام وجدي رئيس إذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

وسام وجدي رئيس إذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

رصدت وكالة ONA أبرز المسلسلات الحصرية التي سيتم عرضها على شاشة MBC  خلال شهر رمضان المقبل، والتي وصلت حتى الآن إلى ثمانية مسلسلات لتنافس بذلك شاشة MBC مصر القنوات الآخرى..للمزيد

مسلسل وعد

مسلسل وعد

كرمت أكاديمية ومدارس طيبة، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، كأفضل إعلامي، في استفتاء لطلاب الأكاديمية، بمناسبة احتفالية خاصة بمناسبة تخريج الدفعة الـ 16 من الطلاب..للمزيد

الإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

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أونا

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