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«إبراهيموفيتش» أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.. للمرة الثالثة في تاريخه

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«إبراهيموفيتش» أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.. للمرة الثالثة في تاريخه «إبراهيموفيتش» أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.. للمرة الثالثة في تاريخه

زلاتان إبراهيموفيتش – أرشيفية

 

فاز الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثالثة، فيما تم اختيار مدربه في باريس سان جيرمان لوران بلان كأفضل مدرب للعام الثاني على التوالي.

نال “إبراهيموفيتش”، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، جائزة لاعب العام في الدوري الفرنسي لكرة القدم التي تمنحها جمعية اللاعبين المحترفين.

وتفوق إبراهيموفيتش على زميله في الفريق الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا وحاتم بن عرفة بنادي نيس ، ولاسانا ديارا الذي يلعب في صفوف نادي مرسيليا.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها “إبراهيموفيتش” بالجائزة في أربعة مواسم في صفوف فريق العاصمة بعد عامي 2013 و2014.

ويتصدر “إبراهيموفيتش” لائحة هدافي الدوري برصيد 35 هدفًا مع 13 تمريرة حاسمة، وهو أحد صانعي تتويج النادي الباريسي باللقب الرابع على التوالي في الدوري.

وفاز مدرب فريق العاصمة لوران بلان، جائزة أفضل مدرب للعام الثاني على التوالي، وحارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا، بجائزة أفضل حارس مرمى للمرة الرابعة، ونجم رين عثمان ديمبيليه، جائزة أفضل لاعب واعد.

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