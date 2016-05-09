حملات أمنية على المناطق الجبلية للبحث عن مرتكبى حادث حلوان الإرهابى

بدأت الأجهزة الأمنية، وذلك بعد حادث الهجوم على قوة تابعة لقسم شرطة حلوان فى شارع عمر بن عبد العزيز بحلون ما أسفر عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة.

واستعانت مديرية أمن الجيزة بضباط العمليات الخاصة، والأمن المركزى فى مداهمة هذه البؤر، بعد ورود معلومات باحتمالية لجوء منفذى الحادث إليها للاختباء خاصة أنها تحوى دروبا صحراوية وأماكن جبلية يصعب اقتحامها، فضلا عن أنها تقع على بعد 30 كيلو متر جنوب حلوان “مسرح الجريمة”.

وأكد مصدر أمنى أن تنسيقا بين أمن الجيزة ومديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام لشن حملات على المناطق الجبلية للبحث عن المتورطين فى الحادث.

كانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها، أنه فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم ، وسيرهم بشارع عمر بن عبد العزيز قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراض سيارة المأمورية وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى للسيارة وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاه السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار مما أسفر عن استشهاد الملازم أول محمد حامد إبراهيم أبوعبيد وأمناء الشرطة عادل مصطفى محمد وأحمد حامد محمود وعلاء عيد حسين وصابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق بيومى وداوود عزيز فرج وأحمد إبراهيم عبد اللاه.

وتابع البيان: انتقلت القيادات الأمنية وبفحص محل الواقعة عثر على عدد كبير من فوارغ الطلقات الآلية بجوار السيارة الميكروباص، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة وتكثف جهودها لضبط الجناة.