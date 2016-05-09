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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح بشونة قرية الأبطال

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح بشونة قرية الأبطال بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح بشونة قرية الأبطال
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات الزراعية التابعة للمحافظة، وفتح جميع الشون، بالإضافة إلى ما تمتلكه المحافظة من صوامع التخزين للغلال وذلك لاستقبال القمح المورد من المزارعين على مستوى قطاعات المحافظة، وتوابعها، لحصاد محصول هذا العام، وأن جميع الصوامع المتاحة بالمحافظة، مازالت تستقبل محصول القمح، وأنه لا توجد أى مشكلة فى التوريد على الإطلاق، ولا يوجد أى زحام.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ، لتفقد ومتابعة توريد القمح بشونة قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، التى رافقه خلالها العميد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، وحسن الجاويش وكيل وزارة والتجارة الداخلية.

وأشار حسن الجاويش مدير عام التموين إلى أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح حتى منتصف اليوم الاثنين بلغ 19.086 طن مؤكدا على أنه مازالت أعمال التوريد تتم بشكل متواصل وأن الطاقة الاستيعابية للتخزين المتبقية بالمحافظة تصل إلى نحو ما يزيد عن 50 ألف طن.

وأضاف الجاويش أن هناك زيادة فى معدلات التوريد عن نفس الفترة من موسم العام الماضى وأنه بالتنسيق مع البنوك وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء والمحافظ يتم صرف المستحقات المالية للموردين بانتظام وسهولة ويسر.

محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح (1)

محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح (2)

محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح (3)

محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح (4)

محافظ الإسماعيلية يتابع توريد محصول القمح (5)


>- محافظ الإسماعيلية: رئيس الوزراء يتابع توريد محصول القمح بالمحافظة
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مصر 365

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