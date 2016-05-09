"اليوم السابع" يرصد حريق العتبة فى 10 صور.. وخسائر هائلة

تعيش منطقة الرويعى بالعتبة ساعات صعبة بعد الحريق الذى نشب بها وتسبب فى خسائر كارثية.

"اليوم السابع" كانت فى قلب الحدث والتقطت 10 صور رصدت خلالها الرعب والحسرة اللذين سيطرا على الأهالى منذ نشب الحريق فى أحد الفنادق، وامتداده إلى عدد من البنايات المجاورة، لتستغرق الحماية المدنية أكثر من 8 ساعات للسيطرة على الواقعة.

مصدر أمنى كشف أن النيران التى اشتعلت فى منطقة الرويعى التهمت محتويات 238 محلاً ومخزنًا للأحذية والملابس والبلاستيك، وتقدر خسائرها بـ25 مليون جنيه حتى الآن، فيما تقوم لجنة هندسية بحصر الخسائر بعد الانتهاء من إخماد الحريق.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن عدد المصابين فى حريق العتبة، ارتفع إلى 74 مصابا حتى الآن وتم نقل 35 مصابا للمستشفيات و39 تم إسعافهم بموقع الحادث.

أمّا المسئولون الذين حضروا لتفقد الواقعة فكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على رأسهم، فيما تم الإعلان عن توجه غادة والى وزير التضامن الاجتماعى إلى منطقة الرويعى للتعرف على أسباب الحريق الذى نشب فجر اليوم بالمنطقة والتعرف على حجم الخسائر والاطمئنان على المصابين.

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