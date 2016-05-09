مفاجأة.. الضابط المتهم بسرقة أسلحة سبق اتهامه بتقاضى رشوة 50 ألف جنيه

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شلتة عن تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على ضابط شرطة بحوزته أسلحة مسروقة، أنه كان معاون مباحث قسم شرطة السلام وألقى القبض عليه بتهمة حصوله على رشوة 50 ألف من صيدلى مقابل التجاهل عن تحرير محضر له بحيازته أقراص مخدرة داخل الصيدلية، وقررت النيابة وقتها حبسه ثم أخلت سبيله على ذمة القضية لتوقفه وزارة الداخلية عن العمل.

كانت النيابة أمرت - وبإشراف مصطفى سعيد، القائم بأعمال المحامى العام لغرب القاهرة، بحبس الضابط ، وخطيبته 4 أيام على ذمة التحقيق، على ذمة اتهامهما بحيازة ذخيرة وطبنجة وبندقية خرطوش، تبين أنها مسروقة.

ووتوصلت التحقيقات التى باشرها إبراهيم الشاهد، وكيل أول نيابة حدائق القبة، إلى أن المتهم النقيب "محمد. ع"، كان على علاقة بفتاة ادعى أنها خطيبته، وتبين أنها مسجلة سرقات، وأثناء وقوفه أمام عقار ارتاب فى أمره أحد السكان بعدما شاهد بندقية خرطوش داخل سيارته فأبلغ رجال الشرطة.

وانتقلت قوة وفتشت السيارة وضبطت داخلها "طبنجة" وبندقية خرطوش وبسؤاله عن الفتاة أفاد بأنها خطيبته والتى زعمت أنها وجدت الأسلحة فى كيس قمامة.

حبس ضابط شرطة وخطيبته بتهمة حيازة أسلحة مسروقة وذخيرة بحدائق القبة

>