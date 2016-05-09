تحويل مالك مازيمبي للنيابة بعد أيام من إعلان ترشحه لرئاسة الدولة

قررت السلطات الكونجولية تحويل مالك نادي مازيمبي مويس كاتومبي للنيابة بتهمة استئجار مرتزقة أجانب.

وكان كاتومبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي نيته الترشح لرئاسة الكونجو الديمقراطية في نوفمبر المقبل.

ونفى كاتومبي الاتهامات, واتهم الحكومة الكونجولية باستخدام أساليب غير لائقة.

يذكر أن كاتومبي حليف قديم لجوزيف كابيلا رئيس الدولة الحالي، كما حكم ولاية كاتانجا بين 2007 و2015، قبل أن يترك الحزب الحاكم بعد اتهامه لكابيلا بمحاولة تعطيل انتخابات الرئاسة في الكونجو الديمقراطية.

يذكر أن مازيمبي هو البطل التاريخي لدولة الكونجو الديمقراطية، محرزا الدوري 14 مرة كما فاز بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات.