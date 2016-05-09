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مأساة جديدة.. وفاة حارسة مرمى كاميرونية أثناء المباراة في الدوري

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مأساة جديدة.. وفاة حارسة مرمى كاميرونية أثناء المباراة في الدوري مأساة جديدة.. وفاة حارسة مرمى كاميرونية أثناء المباراة في الدوري

بعد أقل من 48 ساعة على وفاة الكاميروني باتريك إيكينج لاعب وسط نادي دينامو بوخارست الروماني فجأة في الملعب، مأساة جديدة تحدث. وفاة جيانين كريستيل دجومنانج حارس المرمى الكاميرونية.

في السابع من مايو سقط باتريك متأثرا بأزمة قلبية أثناء مباراة دينامو وفيتورول كونستانتا. (طالع التفاصيل)

ولكن الأخبار السيئة لم تتوقف هنا، حارسة المرمى الكاميرونية سقطت أثناء مباراة فريقها فيمينا ستار أمام لوفيس مانبروف في الجولة السادسة من إطار الدوري الكاميروني للسيدات.

وأعلن الاتحاد الكاميروني عبر موقعه الرسمي وفاة جيانين كريستيل مع انتظار التقرير الرسمي عن "هذا الحادث المأساوي".

وقدم الاتحاد الكاميروني تعازيه لأسرة وأصدقاء الحارسة الكاميرونية صاحبة الـ26 عاما.

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