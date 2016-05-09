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تأجيل الحكم على 77 متهما في أحداث «عنف الإسكندرية» لـ3 يوليو

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تأجيل الحكم على 77 متهما في أحداث «عنف الإسكندرية» لـ3 يوليو تأجيل الحكم على 77 متهما في أحداث «عنف الإسكندرية» لـ3 يوليو

أجلت محكمة جنيات الاسكندرية  في جلستها المنعقد اليوم برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل وعضوية المستشارين أيمن الصحن وخالد قاسم وأمين سر محمود بلال الحكم في القضية متهم فيها 77 متهما ، حيث اشتركوا في أحداث قتل وتجمهر وترويع الأمنين إلى جلسة 3 يوليو القادم بناء على طلب الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى تاريخ 26 /7 2013 بدائرة قسم العطارين وباب شرقي بالإسكندرية واشترك فيها 77 متهما وآخرين مجهولين في أحداث عنف وشغب وقتل وترويع  وإتلاف مؤسسات، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وقاموا بقتل” مؤمن.أ.ج.م” عمدا أثناء مروره بمحل التجمهر بإطلاق أعيرة نارية ناحيته بمنطقة سيدي جابر.

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