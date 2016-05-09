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إحالة 24 إخوانيًا للجنايات وإخلاء سبيل 6 في أحداث العنف بميدان المطرية

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إحالة 24 إخوانيًا للجنايات وإخلاء سبيل 6 في أحداث العنف بميدان المطرية إحالة 24 إخوانيًا للجنايات وإخلاء سبيل 6 في أحداث العنف بميدان المطرية

قرر المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية إحالتهم لمحكمة الجنايات لإدانتهم في أحداث عنف بميدان المطرية في ذكرى ثورة 25 يناير، وهم حسن مصطفى عبدالكريم 19 سنة، وصابر عبدالمنعم 34 سنة، ومحمد سلامة 34 سنة، وأحمد جابر 29 سنة، وآخرين، كما تم إخلاء سبيل 6 متهمين ومن بينهم ناصر الجوهري، وعمر سيد عبدالله، وأحمد سيد أحمد، بكفالة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

وكانت قد أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة لتورطهم في أحداث عنف بميدان المطرية بتاريخ 25 يناير 2015، والتي أسفرت عن وفاة مجند و23 مواطن وإصابة 7 من أفراد الشرطة وحرق عدد من السيارات، ووجهت للمتهمين تهم القتل والشروع في قتل والبلطجة والتجمهر والتظاهر وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة ومقاومة السلطات واتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

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