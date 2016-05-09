إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي اشتركوا في قتل آخر أخذًا بالثأر‎

قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق المتهمين “نصر. م. ب”، و”عادل. م. ع”، و”جمال. س. أ”، وهانى. ش. ع” إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل المجني عليه “شحاته. ع. ع” بأن أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية بدائرة مركز طما بسبب خصومة ثأرية.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبدالعزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه؛ حيث قرروا التخلص منه وقاموا بمراقبته فور خروجه من مسكنه ثم أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق​.