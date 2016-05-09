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تأجيل محاكمة 164 إخوانيًا متهمين بالتحريض على العنف لـ3 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 164 إخوانيًا متهمين بالتحريض على العنف لـ3 سبتمبر تأجيل محاكمة 164 إخوانيًا متهمين بالتحريض على العنف لـ3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 164 متهمًا من جماعة الإخوان بسوهاج، بينهم 41 متهمًا حضوريًا ويقيمون بدوائر قسم ثاني ومراكز ساقلته وقسم جرجا والمراغة إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبدالعزيز، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، لعام 2015 بدوائر قسم ثاني سوهاج ومراكز ساقلته وقسم جرجا والمراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

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