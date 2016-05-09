الفيفا يدعو أبو تريكة مع بويول وفيجو ومورينيو لمواجهة نجوم المكسيك

تواجد محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل ضمن قائمة ضمت أساطير كرة القدم سوف يكونوا مدعوين لحضور كونجرس الفيفا يوم 12 و13 مايو المقبلين.

وينعقد كونجرس الفيفا رقم 66 في ميكسكو سيتي يومي 12 و13 من شهر مايو، وسوف تشارك قائمة الأساطير المدعوة رفقة أبو تريكة في مباراة ودية ضد نجوم المكسيك.

ويحتفل ملعب أزتيكا بعيده الـ50 ويوم الأربعاء 11 من شهر مايو سيخوض أبو تريكة ورفاقه من أساطير كرة القدم مباراة ضد نجوم منتخب المكيسك.

وجاء أبو تريكة ضمن القائمة التي ضمت كلا من خوان بابلو إيمار وسامي الجابر وميرسي أكيدي وديميتريو ألبرتيني وأليساندرو ألتوبيلي وزفونيمير بوبان ومارسيل ديزيل وفابيو كانافارو وصامويل إيتو ولويس فيجو وفيرناندو هييرو وجوزيه مورينيو وكارليس بويول.

وجاء على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مدينة ميكسيكو سوف تستقبل عددا من الأحداث من ضمنها اجتماع الفيفا والمباراة الاحتفالية لليوبيل الذهبي لملعب أزتيكا أحد أشهر الملاعب في العالم.